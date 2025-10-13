İstanbul Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak: İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi detayları

İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 14 Ekim 2025 tarihinde 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek. İşte İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklaması ve etkilenecek bölgeler.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
İSKİ, KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİNİ DUYURDU
İSKİ, 13 Ekim 2025 tarihinde resmi X hesabından (@iskignmudurlugu) yaptığı açıklamada İstanbul Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte o paylaşım: