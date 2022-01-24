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AVM'ler kaça kadar açık? İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor?

İstanbul'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler alındı. Bunlarda biri ise alışveriş merkezlerinin erken saatte kapatılması oldu. İstanbul'da AVM'lerin çalışma saatlerindeki değişiklik sonrası vatandaşlar "AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'ler erken mi kapacak?" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, 24 Ocak itibariyle AVM çalışma saatleri nasıl değişti? AVM'ler kaçta kapanacak? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AVMler kaça kadar açık? İstanbulda AVMler kaçta kapanıyor?
avm

Alışveriş Merkezleri AVM çalışma saatleri, olumsuz hava şartları sebebiyle milyonların gündeminde yer alıyor. Mağaza çalışanları ve alışverişlerini tamamlamaya çalışanlar ise AVM'ler kaça kadar açık, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapatılacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valisi tarafından gelen son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. Peki AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İstanbul AVM çalışma saatleri

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden “İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; çalar saat 19.30’da KAPATILACAKTIR.” İfadesini kullandı.

Kıymetli İstanbullular,

İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;

⏰19.30’da KAPATILACAKTIR❗️

Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.

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