Özgün Bu akşam kar yağacak mı? İstanbulda kar yağışı devam edecek mi?
ÖZGÜN HABERLER

Bu akşam kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da kar yağışı günlerdir sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da en çok etkilenen trafik oluyor. İş çıkışı trafik ile karşılaşacak olan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen uyarıları takip ederek hareket etmeye çalışıyor. Bu kapsamda "Bu akşam kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi?" soruları en çok merak edilen sorulardan... Peki, 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte İstanbul son tahminlere göre hava durumu bilgisi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu akşam kar yağacak mı? İstanbulda kar yağışı devam edecek mi?
istanbul kar

İki gündür megakenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'den giriş yapan kar yağışı birçok ilçede yolların kapanmasına kadar ulaşım sorunu ortaya çıkarırken kamu kurumları ve birçok işyerinde çalışanların idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu noktada ise "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı. İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre yurt genelinde kar yağışı haftasonu ve yeni haftada da etkisi göstermeye devam edecek. İstanbul'da kar yağışının hafta sonu etkisini kuvvetli şekilde 5 gün boyunca göstermesi bekleniyor.

AFAD tarafından yapılan uyarıda "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı. Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL, 3°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar durduruldu? 24 Ocak İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar
ÖZGÜN
İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar durduruldu? 24 Ocak İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar

İstanbul'u kar vurdu: AVM'ler erken kapanacak
GÜNDEM
İstanbul'u kar vurdu: AVM'ler erken kapanacak

Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu: 30'dan fazla araç birbirine girdi
GÜNDEM
Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu: 30'dan fazla araç birbirine girdi

Vali Yerlikaya: Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmeyecek
GÜNDEM
Vali Yerlikaya: Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmeyecek
Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Hayallerime tırmanıyorum

'Hayallerime tırmanıyorum'

KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor.
Kripto para düzenlemesi yolda

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.