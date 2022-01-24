Bu akşam kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İki gündür megakenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'den giriş yapan kar yağışı birçok ilçede yolların kapanmasına kadar ulaşım sorunu ortaya çıkarırken kamu kurumları ve birçok işyerinde çalışanların idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu noktada ise "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı. İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre yurt genelinde kar yağışı haftasonu ve yeni haftada da etkisi göstermeye devam edecek. İstanbul'da kar yağışının hafta sonu etkisini kuvvetli şekilde 5 gün boyunca göstermesi bekleniyor.

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AFAD tarafından yapılan uyarıda "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı. Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL, 3°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava Sıcaklığı ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

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