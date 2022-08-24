AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul hava durumu (MGM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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24 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL HAVA DURUMU

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe dair hava durumu raporunda İstanbul için “Bugün İstanbul'da hafif yağmur var. Sıcaklık 33 C nem yüksek hissedilen sıcaklık 41-42 C. Bu nedenle sağlık açısından dikkatli olunmalı. Bol su içelim. İstanbul'da daha kuvvetli yağmur yarın öğlen görünüyor." dedi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)