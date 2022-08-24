Özgün AKOM saat vererek uyardı İstanbulda dolu mu yağacak? İstanbul hava durumu (MGM)
ÖZGÜN HABERLER

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul hava durumu (MGM)

İstanbul'da dolu alarmı İstanbulluları tedirgin etti. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de ani ve şiddetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden başlayacağı açıklanan yağışlar, bölgede iki gün etkisini sürdürecek. Meteoroloji de yarın için megakente sarı kodlu uyarı verdi. Peki, İstanbul'da dolu yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da dolu yağışı hangi ilçelerde görülecek? İşte MGM 24 Ağustos İstanbul hava durumu bilgisi!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda dolu yağışı saat kaçta, hangi ilçelerde olacak? İstanbulda dolu yağışı başladı mı, ne kadar sürecek?
İstanbul'da dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.

  • AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

24 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL HAVA DURUMU

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe dair hava durumu raporunda İstanbul için “Bugün İstanbul'da hafif yağmur var. Sıcaklık 33 C nem yüksek hissedilen sıcaklık 41-42 C. Bu nedenle sağlık açısından dikkatli olunmalı. Bol su içelim. İstanbul'da daha kuvvetli yağmur yarın öğlen görünüyor." dedi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
150 milyon varil petrol bulundu

150 milyon varil petrol bulundu

Yazılı açıklamayla duyurdular.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​81 ilde hayata geçti: Her an karşınıza çıkabilir.
Rusya-Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı

En yakın mesafe 660 lira en uzak bin 585 lira oldu.

​Türkiye'de üretildi dünyaya satıldı.

'Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi'

​Savaş uçakları arka arkaya havalandı

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.
Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor
Dünya

Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor

Kanada ile Almanya arasında yeşil hidrojen yatırımına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.