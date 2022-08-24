İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
Yeni zamla birlikte en yakın mesafe 660 TL olurken, en uzak mesafe ise bin 585 TL oldu.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi yüzde 19,21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edildi.
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ:
0-1 km 554 lira
1-3 km 608 lira
3-5 km 658 lira
5-7 km 685 lira
7-9 km 722 lira
9-11 km 836 lira
11-13 km 963 lira
13-15 km 1012 lira
15-17 km 1091 lira
17-19 km 1154 lira
19-21 km 1229 lira
21-23 km 1280 lira
23-25 km 1330 lira