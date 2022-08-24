Gündem İstanbulda okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
İstanbul'da okul servislerine zam geldi

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Yeni zamla birlikte en yakın mesafe 660 TL olurken, en uzak mesafe ise bin 585 TL oldu.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi yüzde 19,21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edildi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ:

0-1 km 554 lira

1-3 km 608 lira

3-5 km 658 lira

5-7 km 685 lira

7-9 km 722 lira

9-11 km 836 lira

11-13 km 963 lira

13-15 km 1012 lira

15-17 km 1091 lira

17-19 km 1154 lira

19-21 km 1229 lira

21-23 km 1280 lira

23-25 km 1330 lira

Okul servisine yüzde 40 zam
GÜNDEM
Okul servisine yüzde 40 zam

Okul servis fiyatları belli oldu mu? İstanbul servis ücretleri 2021 ne kadar?
ÖZGÜN
Okul servis fiyatları belli oldu mu? İstanbul servis ücretleri 2021 ne kadar?
150 milyon varil petrol bulundu

150 milyon varil petrol bulundu

Yazılı açıklamayla duyurdular.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​81 ilde hayata geçti: Her an karşınıza çıkabilir.
Rusya-Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı

En yakın mesafe 660 lira en uzak bin 585 lira oldu.

​Türkiye'de üretildi dünyaya satıldı.

'Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi'

​Savaş uçakları arka arkaya havalandı

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık yardım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.
Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor
Dünya

Almanya 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor

Kanada ile Almanya arasında yeşil hidrojen yatırımına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.