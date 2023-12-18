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Kar ve soğuk hava kapıda: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat!

"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu İstanbulluların merak ettiği konulardan biri. Aralık ayının ortasına gelinmesi ile İstanbul'da kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı ve turuncu kodlu uyarının ardından sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. MGM orta ve uzun vadeli hava durumu raporuna göre sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile Aralık ayı sonunda İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih ve hava durumu tahmin raporu...

10:38 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul için beklenen
nun ayrıntıları...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Pazar Çok Bulutlu 6°C 8°C

Pazartesi Az Bulutlu 3°C 10°C

Salı Parçalı Bulutlu 4°C 12°C

Çarşamba Az Bulutlu 5°C 12°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 8°C 13°C

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Yağmurlu 5°C 6°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu -3°C 5°C

Salı Az Bulutlu -1°C 7°C

Çarşamba Az Bulutlu 0°C 10°C

Perşembe Yağmurlu 1°C 11°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar Parçalı Bulutlu 9°C 12°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 5°C 14°C

Salı Parçalı Bulutlu 8°C 16°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 8°C 18°C

Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 14°C

SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR; KUZEYBATIDA YÜKSELİYOR

Son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK, CUMARTESİ KAR GELİYOR!

Bu gece yarısından sonra, Cuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.



#hava durumu
#istanbul hava durumu
#kar yağışı
#meteoroloji
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