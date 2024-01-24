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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı netleşti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Peki Cengiz Topel Yıldırım kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?

14:41 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Ankara adayı kim oldu?
İYİ Parti Ankara adayı kim oldu?

Yerel seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu yanıtını buldu.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

İYİ Parti Genel Başkan Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isimdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Ankaragücü yönetimindeki çalışmaları ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı mücadelesi ile dikkat çekti.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lise yarında, Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu. 28 Mart 2009 tarihinde ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Ankaragücü taraftarlarının çok sevdiği eski Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu. 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Cengiz Topel Yıldırım, evlidir ve Boran ile Emre’nin babasıdır.



#İYİ Parti
#Ankara
#Cengiz Topel Yıldırım
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