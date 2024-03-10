Adana Sahur Vakti 2024
İzmir sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. İzmir'de ilk imsak 06:01’de bitecek. İzmir Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İmsak nedir? Ne zaman başlar?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).
Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sahur Nedir?
Sahur ne demek? Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İzmir ilçeleri, tarihi ve coğrafi konumu
İzmir, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir.
İzmir, Antik Yunanistan döneminden bu yana birçok medeniyetin izlerini taşıyan bir şehirdir. Tarihi, MÖ 3000 yılına kadar dayanmaktadır. İzmir, antik dönemde "Smyrna" olarak bilinmekteydi. Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen İzmir, daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. İzmir, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte bir il olarak ilan edilmiştir.
İzmir, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. 12.012 km²'lik bir alana sahip olan İzmir, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehridir. İzmir, deniz ve karadan gelen iklim etkileri altında kalmaktadır. Ege Denizi'ne kıyısı olan İzmir, zengin bir doğal güzelliğe sahiptir. Şehirde, genellikle Akdeniz iklimi hakimdir.
İzmir ilinin 30 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'dır. Her biri farklı tarihi ve kültürel özelliklere sahip olan İzmir'in ilçeleri, zengin tarihi dokusu ve kültürel mirasını yansıtmaktadır.