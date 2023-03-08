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Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları açıklandı mı?

Jandarma astsubay alımı sonuçları merak ediliyor. E-Devlet sayfası üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için başvurularını tamamlayan adaylar gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak. Peki; Jandarma astsubay/subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:33 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jandarma astsubay/subay alımı

Jandarma astsubay/subay alımı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar gözünü Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

JANDARMA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz duyurulmadı. Jandarma Genel Komutanlığı sonuçlara ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sonuçları jandarma.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek.

JANDARMA ASTSUBAY-SUBAY ALIMI SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.



#jandarma
#astsubay alımı
#subay alımı
#jgm
#jandama genel komutanlığı
2 saat önce
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Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları açıklandı mı?
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