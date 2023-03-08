Jandarma astsubay/subay alımı
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar gözünü Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.
JANDARMA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz duyurulmadı. Jandarma Genel Komutanlığı sonuçlara ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sonuçları jandarma.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek.
JANDARMA ASTSUBAY-SUBAY ALIMI SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.