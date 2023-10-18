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Biden: ABD İsrail'in yanındadır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı. ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu basın açıklamasında bulundu. Biden'ın Hamas, Gazze ve İsrail ile ilgili son dakika açıklaması haberimizde.

11:53 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Joe Biden

Joe Biden

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu basın açıklamasında bulundu.

BİDEN: ABD İSRAİL'İN YANINDADIR

ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu açıkladı. Biden, hastane katliamını "patlama" olarak tanımladı. Biden, "hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.

"HOŞ GELDİNİZ SAYIN BAŞKAN"

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail’in başkenti Tel Aviv’e geldi. Biden, Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Herzog Biden’a "Hoş geldiniz Sayın Başkan. İsrail milletini koruduğunuz için Tanrı sizi korusun" dedi.

4'LÜ ZİRVE İPTAL EDİLDİ

Ürdün’ün başkenti Amman’da bugün ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımıyla yapılması planlanan 4’lü zirve, İsrail’in dün akşam Gazze’deki hastaneye gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iptal edilmişti.



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