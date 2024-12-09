Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 haftada bir toplanıyor.

Kabine Toplantısı tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak toplantının bu pazartesi yani 9 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Toplantı sonrası Kabine Toplantısı kararları belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde Kabine Toplantısı konularını ve alınan kararları duyurması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomideki son durumu ile iç ve dış siyasi meseleleri masaya yatırılacak.

Partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin , “Temennimiz, komşumuz Suriye’nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşması. Suriye’de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik var” demişti.

Özellikle Suriye’de Beşar Esad rejiminin sona ermesi sonrası yeni dönemin yol haritasının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.

Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek. Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak.

İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.



