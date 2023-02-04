Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar yükselen kar, şehrin büyük bölümünü beyaza bürüdü. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Kahramanmaraş 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:13 . 4/02/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kahramanmaraş 5 günlük hava durumu
Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaz örtüye büründü.
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