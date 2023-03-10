Çay saatlerinde vazgeçilmeziniz olacak kolay, pratik ve hızlı hazırlanan bir tarif arıyorsanız kakaolu keki tam da siz göre bir tarif. Çay saatlerinizde midenizi şenlendirecek, mutfakla arası iyi olmayanların bile kolayca yapabileceği kakaolu keki hazırlayabilirsiniz.

KAKAOLU KEK TARİFİ

Malzemeler

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* 1 su bardağı süt

* 1 su bardağı sıvı yağ

* 1 su bardağı un

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* 3 yemek kaşığı kakao

KAKAOLU SADE KEKİN YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alarak hızlı devirde 2-3 dakika kadar çırpın.

Ardından sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağ) ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Bu arada un, kakao, kabartma tozu ve vanilya gibi katı malzemeleri de ayrı bir kapta harmanladıktan sonra sıvı karışıma ekleyin. İyice karıştırın.

Yağladığınız ya da fırın kağıdı koyduğunuz fırın kabınıza döktükten sonra ısınmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Afiyet olsun.

KAKAOLU KEK YAPILIŞININ PÜF NOKTALARI

Kakaolu kek yapımında dikkat edilecek olan bazı püf noktalar vardır. Bunlara dikkat edildiğinde hem kakaolu kekiniz iyi kabaracaktır hem da lezzetli olacaktır.

Tüm malzemeler aynı oda sıcaklığında olmalıdır. Yani buzdolabından çıkarılıp en 15 dakika önceden hazır edilmelidir.

Yumurta iyice çırpılmalıdır. Kokusunun baskın olmaması için yumurtaya bir iki damla limon suyu sıkılmalıdır. Un ve kakao mutlaka eleyerek ilave edilmelidir. Pişerken fırının kapağı ilk 15-20 dakika hiç açılmamalıdır. Fırından çıkan kakaolu kek hemen dilimlenmemeli, soğuması beklenmelidir.

KEK KALIPTAN NASIL ÇIKARILIR?

Kekinizi fırından aldıktan sonra bir tabağın üzerine ters çevirin ve üzerine nemli bir bez koyun. Çıkarır çıkarmaz nemli bir bezin üzerine de koyabilirsiniz. Bu şekilde de rahatlıkla çıkacaktır. Bu işlemi yaparken kenarlardan bir bıçak yardımıyla hafifçe yapışan yerleri ayırmaya da gayret edin.

Bir diğer yöntem de içi su dolu bir kabın içerisine keki oturtmak. Ancak bu aşamada dikkat etmek gereken bir nokta var. Suyun kekin üzerine çıkmaması gerekiyor. Aksi takdirde kekiniz su alır ve lezzeti bozulur. Bu şekilde de bir süre bekletirseniz kekinizi rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

KAKAOLU KEK TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Belki de en fazla tüketilen kek çeşidi kakaolu kektir. Sadece Türk mutfağında değil tüm dünyada bilinen, değişik versiyonları olan kek çeşidi kakaolu kektir. Alman pastası diye bilinen pasta ya da Viyana'nın ünlü "Sacher Torte" si esasında temelinde kakaolu keke dayanan tariflerdir. Kakaolu kekin pek çok çeşidi vardır:

Klasik kakaolu kek

Tarçınlı kakaolu kek

Tahinli-pekmezli kakaolu kek

Çikolata soslu kakaolu kek

Islak kakaolu kek

Bademli kakaolu kek

Cevizli kakaolu kek

Çikolatalı kakaolu kek

Kakaolu muzlu kek

Kakaolu kuru meyveli kek



