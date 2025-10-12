Hafta sonu kargo gönderimi yapmak veya beklenen paketleri teslim almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri: Cumartesi ve pazar günleri kargolar çalışıyor mu? Türkiye’nin önde gelen kargo şirketleri PTT, Aras, MNG, Yurtiçi Kargo ve diğerlerinin 2025 yılına göre hafta sonu çalışma saatleri, şube hizmetleri ve dağıtım günleri büyük ilgi görüyor. Peki, pazar günleri kargolar açık mı, teslimat yapılıyor mu?

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

Hafta sonu kargo şirketlerinin genel çalışma düzeni şöyledir: Pazar günleri tüm kargo şirketleri kapalıdır. Ancak Cumartesi günleri çoğu kargo firması yarım gün çalışmaktadır.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri Pazar günleri tamamen kapalıdır. Cumartesi günleri ise genellikle merkez dışındaki PTT şubelerinin tamamı kapalıdır. Sadece belirli merkez PTT şubeleri Cumartesi günleri saat 08:30 ile 13:30 arasında hizmet verebilmektedir. İşlem yapmadan önce size en yakın PTT şubesini aramanız en doğrusudur.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri ise şubeler genellikle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verir. Bazı kaynaklara göre, 13:00'e kadar standart hizmet devam ederken, 13:00-17:00 saatleri arasında sadece gönderi kabulü ve teslim işlemleri şubelerde yapılabilmektedir.

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri şubeler genellikle sabah 08:30'da açılır ve 14:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

ARAS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri ise şubeler genellikle sabah 08:30'da açılır ve 13:00'a kadar hizmet vermektedir.



