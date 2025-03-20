Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı

"Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (42 soru) ile Alan Bilgisi Testi (78 soru) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre Kaymakamlık sınav sonuçları 21 Mart 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Mart Cuma günü erişime açılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU DEĞERLENDİRMESİ

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.