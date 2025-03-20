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Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı

15:2620/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kaymakamlık sınav sonuçları 2025
Kaymakamlık sınav sonuçları 2025

ÖSYM tarafından 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Binlerce katılımcının merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. ÖSYM takvimine göre, Kaymakamlık sınav sonuçlarının 21 Mart 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin adaylara fiziki olarak gönderilmeyeceğini duyurdu.

"Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (42 soru) ile Alan Bilgisi Testi (78 soru) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre Kaymakamlık sınav sonuçları 21 Mart 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Mart Cuma günü erişime açılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU DEĞERLENDİRMESİ

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

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