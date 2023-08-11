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Meteoroloji uyardı: Kayseri’de sıcak hava dalgası etkili olacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Kayseri’de hafta başından itibaren sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istenildi. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye edildi. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:36 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kentte sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istenildi. Kayseri hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri 5 günlük hava durumu için

KAYSERİLİLER DİKKAT: SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 13.08.2023 Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırarak Kayseri il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."




#Kayseri
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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