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SON DAKİKA... Kayseri’deki depremin büyüklüğü kaç?

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13:17'de 4.7 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

13:36 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri depremi son dakika haberleri

Kayseri depremi son dakika haberleri

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre;
Sarız'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 km olarak kaydedildi.

Kayseri depreminde yıkılan, çöken bina var mı?

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'da açıklama yaptı. Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana geldiğini belirten Yerlikaya, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son depremler listesi!

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