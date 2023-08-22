Sarız'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 km olarak kaydedildi.

Sarız'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 km olarak kaydedildi.

Kayseri depreminde yıkılan, çöken bina var mı?

Kayseri depreminde yıkılan, çöken bina var mı?

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'da açıklama yaptı. Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana geldiğini belirten Yerlikaya, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.