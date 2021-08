Kazandibi nasıl yapılır? 1 dilim kazandibi kaç kaloridir? Kazandibi tarifi, yapılışı, besin değeri

Kazandibi geleneğimizde özel bir öneme sahip bugün de oldukça yaygın olarak kullanılan bir tatlı çeşididir. Osmanlı padişahlarının misafirlerine sunduğu tatlılardan biri olan kazandibi tavuk göğsünün dışı karamelize edilmiş halidir. Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri nelerdir? İşte nefis kazandibi tarifi...

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler

7 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.

KAZANDİBİNİN PÜF NOKTALARI NEDİR?

Kazandibinin en önemli özelliği kavruk aromalı ve yanık olmasıdır. Kazandibi yaparken kullanılacak olan tepsi, ısıya dayanıklı olması gerekmektedir. Tepsinin her yerine yağ sürülmeli ve yağ tercihi mümkünse tereyağı olmalıdır. Daha sonra serpilen toz şekerin her yere yayıldığına dikkat edilmelidir. Kazandibi pişerken sürekli çevrilmeli ve her tarafı eşit şekilde kavrulmalıdır.

KAZANDİBİ İLE TAVUK GÖĞSÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bilinenin aksine, aslında tavuk göğsü ve kazandibi aynı tatlı diyebiliriz. Yalnızca, kazandibinin altı yakıldığı için lezzetli bir katman daha katılmış oluyor. Kazandibi için tepsiye dökülen şekerler yakılarak tavuk göğsü ile birleşmesi sağlanır. Ana malzemeleri nişasta, pirinç unu ve süttür.

1 DİLİM KAZANDİBİ KAÇ KALORİDİR?

Düşük kalorili ürünler arasında bulunan 143 kalorili 1 Dilim Kazandibi gıdasını diyet yaparken tüketebilirsiniz. 143 kalori düşük kalori olduğu için kilo vermek isteyenlere 1 Dilim Kazandibi tavsiye edilebilir. Diyet sürecinde sütlü tatlı olmasından dolayı diyeti olumsuz olarak etkilememektedir. Canı çok tatlı çekenlerin, yoğun şerbetli tatlılar yerine kazandibini tercih etmesi önerilmektedir. Kazandibi dikkatli bir şekilde tüketilirse, zayıflamaya fayda sağlamaktadır.