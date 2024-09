Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.

Kazandibinin en önemli özelliği kavruk aromalı ve yanık olmasıdır. Kazandibi yaparken kullanılacak olan tepsi, ısıya dayanıklı olması gerekmektedir. Tepsinin her yerine yağ sürülmeli ve yağ tercihi mümkünse tereyağı olmalıdır. Daha sonra serpilen toz şekerin her yere yayıldığına dikkat edilmelidir. Kazandibi pişerken sürekli çevrilmeli ve her tarafı eşit şekilde kavrulmalıdır.