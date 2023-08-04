Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş maçtan 2-0 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Goller Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar’dan geldi. İşte özet.

KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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Şenol Güneş: "Bizim adımıza güzel bir akşam oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana galibiyetinin ardından, "Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldılar. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

Beşiktaş, rövanş maçında KF Tirana’yı 2-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükseldi. Maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. İki maça bakıldığında oyun kalitesi olarak üstün olduklarını belirten Güneş, "Bugün sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyi savunma yaptık ve pozisyonlar bulduk. İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldılar. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

Amartey’in performansıyla ilgili bir soru üzerine Güneş, "Amartey takıma geç katıldığı için idmansızdı. Necip gayet iyiydi ama sakatlandı. Amartey uyumlu şekilde verimli oynadı. Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Maça başlayanlar ve sonradan dahil olanlar genel olarak iyiydiler" diye konuştu.

Yaşanan olaylarla ilgili de yorum yapan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Sahada kötü görüntüler istemiyoruz. İstanbul’da da burada da dostluk içindeydik. Tribünlerdeki görüntüler güzel değildi. Şiddeti kim yaparsa yapsın doğru bulmam. Daha sonra taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldular, doğrusu da budur” ifadelerini kullandı.

Tirana-Beşiktaş maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk ekibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, Beşiktaş'la bu şekilde hiçbir çekince olmadan karşılaşmanın, kendilerine olan güvenlerini artıracağını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Shehi, güzel bir karşılaşma yaptıklarını ve onurlu olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Shehi, "Beşiktaş ile bu şekilde hiçbir çekince olmadan karşılaşmak, kendimize olan güvenimizi kesinlikle artıracaktır. Bu seferberliği ve konsantrasyonu devam ettirmeliyiz çünkü oyuncular zihniyetlerini değiştirmemeli." dedi.

Maç öncesi taraftarların neden olduğu olayla ilgili Shehi, "Bizim için beklenmedik bir şeydi. Bunlar futbolda meydana gelmesi iyi olan şeyler değil." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

Karşılaşma, taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık gecikmeyle başlamıştı.







