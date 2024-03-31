Reşit Polat mı Hasan Kara mı kazandı?
31 Mart Kilis yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Reşit Polat ve Hasan Kara’nın Kilis’te aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Reşit Polat ve Hasan Kara 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Reşit Polat - Hasan Kara yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Reşit Polat ve MHP adayı Hasan Kara oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Reşit Polat kimdir?
Reşit Polat, 15.02.1975’te Kilis’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Polat, Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
AK Parti'den Kilis Belediye meclis üyeliği ile partisinin il başkanlığı görevlerinde bulunan Polat, TBMM 25. ve 26. dönemde Kilis milletvekilliği yaptı. 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti'den Kilis Belediye Başkan adayı olan Polat, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Hasan Kara kimdir?
Hasan Kara, 1 Ocak 1969 tarihinde Kilis’te doğdu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kara, Antakya Altınözü'nde hakimlik yaptı. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Kilis Belediye Başkanlığına aday olmasına rağmen seçilemeyen Kara, 1999 ve 2002 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2001’de AK Parti'nin Kilis kurucuları arasında yer alan Kara, 2002 seçimlerine kadar AK Parti Kilis İl Başkanlığını yürüttü. AK Parti'den 22. ve 23. dönem hükümetlerinde Kilis'i TBMM'de temsil eden Kara, 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerde AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday oldu ve kazandı. 2024 yerel seçimleri için MHP'den Kilis Belediye Başkanlığına aday olan Kara, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kilis Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Demokrasi ve Atılım Partisi Abdullah Sakar - (Kilis)
- Bağımsız Adaylar Adem Küçükusta - (Kilis)
- Anavatan Partisi Ahmet Aktaş - (Kilis)
- Yeniden Refah Partisi Ahmet Çetin - (Kilis)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ahmet Üçer - (Kilis)
- Bağımsız Türkiye Partisi Alaiddin Özkar - (Kilis)
- Hür Dava Partisi Ali Kiriş - (Kilis)
- Bağımsız Adaylar Ali Osman Genç - (Kilis)
- Vatan Partisi Aycan Duru Akgül - (Kilis)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Batuhan Seymen - (Kilis)
- Millet Partisi Caner Ekinci - (Kilis)
- Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Bilecen - (Kilis)
- Halkın Kurtuluş Partisi Hasan Bayesen - (Kilis)
- Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Kara - (Kilis)
- Demokratik Sol Parti Kezban Uzuntepe - (Kilis)
- Zafer Partisi Mehmet Emin Ertuğrul - (Kilis)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Reşit Polat - (Kilis)
- Milli Yol Partisi Selahattin Aslantaş - (Kilis)
- Türkiye Komünist Hareketi Uğur Kaya - (Kilis)
- İYİ Parti Yasin Topaloğlu - (Kilis)
- Saadet Partisi Zeynep Gültekin - (Kilis)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Oy verme saatleri kaç?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.