2024 Kilis Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, Kilis da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Kilis

na göre Kilis için yarış, AK Parti adayı Reşit Polat ile MHP adayı Hasan Kara arasında geçmesi bekleniyor. Peki Reşit Polat mı, Hasan Kara mı kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Kilis seçim sonuçları.