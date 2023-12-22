Kış aylarının doğal ilacı, grip ve soğuk algınlığının düşmanı! Günde 2 bardak...

Avrupa ve Batı Asya'ya özgü, özellikle kış aylarında çiçek açan ıhlamur, antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirmenin en doğal yollarından bir tanesi. Ihlamur çayı özellikle kış aylarıyla birlikte gelen soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarını hafifletmek için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, ıhlamur nasıl demlenir ve yapılır? Ihlamurun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte soruların yanıtları.
IHLAMUR NEDİR?
Ihlamur, hafif ve hoş bir aromaya sahip, geleneksel bir bitki çayıdır. Ihlamur ağacı, Avrupa ve Batı Asya'ya özgüdür ve özellikle kış aylarında çiçek açar. Bu dönemde toplanan çiçekler ve yapraklar, geleneksel olarak çay olarak demlenir. Ihlamur, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir bitkidir ve günümüzde de popülerliğini korumaktadır.
IHLAMUR NASIL DEMLENİR VE YAPILIR?
Ihlamurun Demlenmesi ve Hazırlanması:
IHLAMURUN FAYDALARI NELER?
Ihlamur, birçok sağlık yararına sahiptir ve genellikle şu durumlar için kullanılır:
Ihlamurun bilinmeyen diğer faydaları ise şunlardır:
> Ihlamur grip, soğuk algınlığının neden olduğu semptomlarımı hafifletir
> Terlemeyi sağlayarak toksinlerin atımını kolaylaştırır
> Sakinleştirici etkisi ile baş ağrısı, anksiyete ve kaygıyı azaltır
> Ihlamur diüretik etkisi ile idrar söktürücüdür
> Hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını gidermeye yardım eder
> Ihlamur çayı antioksidan kaynağı olarak bağışıklık direncini artırır
> Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır
> Sinir sistemine ve hipertansiyona iyi gelir
> Ihlamur çayı iyi bir uyku kalitesini destekler
> Kronik ağrıların hafiflemesini sağlar