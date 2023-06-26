Konya bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Konya kurban bayramı namazı saati.

Konya bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Kurban Bayramı için geriye sayıma geçildi. Bayram öncesi merak edilen konulardan biri de bayram namazı saatleri... Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini yayınladı. Ramazan Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Kurban Bayramı'nda Konya’da bayram namazı saat 06.04'te kılınacak.

KONYA İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ- 28 HAZİRAN 2023

Konya il merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı şu saatlerde kılınacak

Ahırlı- 06.07, Akören-06. 05, Akşehir- 06.07, Altınekin- 06.01, Beyşehir- 06.07, Bozkır- 06.06, Çeltik- 06.04, Cihanbeyli- 06.00, Çumra-06.03, Derbent- 06.05, Derebucak- 06.09, Doğanhisar- 06.06, Emirgazi-05.58, Ereğli- 05.58, Güneysınır- 06.04, Halkapınar- 05.58, Hüyük- 06.07, Ilgın- 06.05, Kadınhanı- 06.04, Karapınar- 06.00, Kulu- 05.58, Seydişehir- 06.07, Tuzlukçu- 06.06, Yalıhüyük- 06.07, Yunak- 06.04, Hadim- 06.06, Meram- 06.04, Selçuklu- 06.04, Karatay- 06.04, Taşkent- 06.06, Sarayönü- 06.03.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.







