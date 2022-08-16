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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11 belli oldu mu? Maçın detayları ve tüm bilgiler haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kopenhag - Trabzonspor maçının saati, hangi kanalda, muhtemel 11ler- Şampiyonlar Ligi Play-off turu
Kopenhag Trabzonspor maçı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Futbolseverler Trbzonspor Kopenhag maçının ayrıntıları merak ediyor.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Trabzonspor maçı 16 Ağustos Salı akşamı oynanacak. Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

KOPENHAG: Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claesson, Lerager, Haraldsson, Falk, Biel amoo, Babacar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, A.Ömür, Trezeguet, Cornelius

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