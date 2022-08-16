Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11 belli oldu mu? Maçın detayları ve tüm bilgiler haberimizde...

Abone Ol