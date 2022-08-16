Devler Ligi aşkına: Trabzonspor Danimarka'da avantaj arıyor

Bordo-mavililer Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başladı.

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek isteyen Trabzonspor, dev organizasyona adım atmak için ilk sınavına bugün çıkıyor.

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Parken Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor, 24 Ağustos’ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Dört eksik var

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

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Yeniler kadroda

Trabzonspor’da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante’den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis’ten stoper oyuncusu Marc Bartra’nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022

Avcı ile üçüncü kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.

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10 sezon sonra yeniden

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek.

Trabzonspor, o sezon B Grubu’nda 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez yenilmiş ve 7 puanla grubu 3. sırada bitirmişti.

KOPENHAG-TRABZONSPOR

STAT: Parken

Parken SAAT: 22.00

22.00 HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

Michael Oliver (İngiltere) YAYIN: Exxen

Exxen KOPENHAG: Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claesson, Lerager, Biel, Ikonomou, Mukairu, Haraldson, Falk

Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claesson, Lerager, Biel, Ikonomou, Mukairu, Haraldson, Falk TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup

Jess Thorup TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Fırtına öncesi.🌪 pic.twitter.com/HjwzZs98W5 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022