Devler Ligi aşkına: Trabzonspor Danimarka'da avantaj arıyor

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek isteyen Trabzonspor, dev organizasyona adım atmak için ilk sınavına bugün çıkıyor.
Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Parken Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor, 24 Ağustos’ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Dört eksik var
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
Yeniler kadroda
Trabzonspor’da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
Levante’den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis’ten stoper oyuncusu Marc Bartra’nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.
📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH
📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022
Avcı ile üçüncü kez
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.
10 sezon sonra yeniden
Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek.
Trabzonspor, o sezon B Grubu’nda 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez yenilmiş ve 7 puanla grubu 3. sırada bitirmişti.
- KOPENHAG-TRABZONSPOR
- STAT: Parken
- SAAT: 22.00
- HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
- YAYIN: Exxen
- KOPENHAG: Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claesson, Lerager, Biel, Ikonomou, Mukairu, Haraldson, Falk
- TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Fırtına öncesi.🌪 pic.twitter.com/HjwzZs98W5
Fırtına öncesi.🌪 pic.twitter.com/HjwzZs98W5— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022