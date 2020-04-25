ABD’de açlık kuyruğu: Gıdaya talep yüzde 70 arttı

Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi konumundaki ABD’de ekonomik darboğazın etkisi her geçen gün daha fazla görülüyor. Salgınının ortaya çıkmasıyla ABD’de işsiz sayısı 26 milyonla rekor seviyeye ulaşırken, işsiz kalan insanların yeterli gıdaya ulaşamama ihtimalini de her geçen gün artırdı. BusinessInsider’ın haberine göre milyonlarca Amerikalı gıda bankaları önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruklar oluşturarak günlük yemek ihtiyaçlarını edinmek için sırada bekliyor. Gıda bankaları artan talebi karşılayamamaktan endişe duymakta. San Antonio’da gıda bankası önünde sonu görülmeyen araç kuyruğu, koronavirüs salgınının ABD’de sebep olduğu ekonomik krizin boyutunu da gözler önüne serdi. Gıda bankası yetkilisi “Araç kuyruğunun sonu gibi krizin sonu da görülmüyor” ifadelerini kullandı.

TALEP YÜZDE 95 ARTTI

Ülke çapında faaliyet gösteren Feeding America adlı gıda bankası ağı, geçen yıla oranla yüzde 95 gıda yardımı talebi artışı yaşadıklarını açıkladı. Salgının başladığı günden itibaren ortalama artışın yüzde 70 oranında olduğu belirtildi. Gıda bankalarına talep artarken, gıda tedariğinde düşüş ve işgücü yetersizliğiyle de karşı karşıya kalındığı belirtiliyor.

20 YILIN EN KÖTÜSÜ

San Antonio’da bir ksa sebze alabilmek için bekleyen ve kilometrelerce kuyruğu ortaya koyan fotoğraflar da ülkedeki açlık krizini net şekilde ortaya koydu. Fotoğraf, ABD’deki koronavirüs kısıtlamalarının oluşturduğu işsizlik ve beraberindeki gıdaya ulaşım sıkıntısını net ortaya koydu. San Antonio Gıda Bankası’nın başkanlığını 2001’den bugüne sürdüren Eric Cooper, “Bu kuyruk, hayatım boyunca görmediğim bir uzunlukta. Hiç böylesi bir taleple karşı karşıya kalmamıştık.” sözleriyle son 20 yılın en kötü krizinden geçtiklerini doğruladı. Geçen hafta 10 bin ailenin gıda bankasından ihtiyaçlarını gidermek için başvurduğu belirtildi.