ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, ölü sayısı da 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı. Böylece "ABD'de 1 günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşmiş oldu.

Dünya genelinde ABD'yi 130 bin vakayla İspanya ve 124 bin vakayla İtalya takip ediyor.

FOTOĞRAF 4 Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı İtalya'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hastalar hastane bahçelerinde bekletiliyor İtalya'da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya'da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı. Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, Bizim gibi olma Türkiye mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor. İtalya'da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.

ABD'de salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 846 ile New Jersey ve 540 ile Michigan eyaletleri izliyor.