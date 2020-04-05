Yunanistan'da ikinci göçmen kampı karantinaya alındı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'nın 45 kilometre kuzeyinde yer alan Malakasa Kampı'nda 53 yaşında Afgan kökenli bir sığınmacıda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kampın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Atina'daki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilen sığınmacının temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı kaydedildi.

FOTOĞRAF 7 Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'nın 45 kilometre kuzeyinde yer alan Malakasa Kampı'nda 53 yaşında Afgan kökenli bir sığınmacıda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kampın karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, Atina'daki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilen sığınmacının temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı kaydedildi. 14 gün karantinada kalacak Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, katıldığı televizyon programında, ''Riçona Kampı'nda olduğu gibi bu kamp da 14 gün karantinada kalacak.'' dedi. Yunanistan'da şu ana kadar karantinaya alınan iki kampın da Atina'ya yakın olmasının dışında başka bir benzerliğinin bulunmadığını söyleyen Mitarakis, ''Kamp alanında dışarı çıkmayı kısıtlamak gibi tedbirlerin uygulanması çok zor'' ifadesini kullandı. Virüsün Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor Atina yakınlarındaki Riçona Kampı, 2 Nisan Perşembe kamptaki 20 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Yaklaşık 2 bin 800 sığınmacının bulunduğu kampta kısa süre önce doğum yapan Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı tespit edilmişti. Virüsün binlerce sığınmacının kötü koşullarda tutulduğu Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer gönüllü gruplar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulunmuştu. Şu ana kadar Yunan adalarındaki göçmen kamplarında Kovid-19'a rastlanmadı. Yunanistan'da ikinci göçmen kampı karantinaya alındı Yunanistan'da ikinci göçmen kampı olan Malakasa Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. BiP'te paylaş

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"14 gün karantinada kalacak"

Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, katıldığı televizyon programında, ''Riçona Kampı'nda olduğu gibi bu kamp da 14 gün karantinada kalacak.'' dedi.

Yunanistan'da şu ana kadar karantinaya alınan iki kampın da Atina'ya yakın olmasının dışında başka bir benzerliğinin bulunmadığını söyleyen Mitarakis, ''Kamp alanında dışarı çıkmayı kısıtlamak gibi tedbirlerin uygulanması çok zor'' ifadesini kullandı.

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Virüsün Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor

Atina yakınlarındaki Riçona Kampı, 2 Nisan Perşembe kamptaki 20 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Yaklaşık 2 bin 800 sığınmacının bulunduğu kampta kısa süre önce doğum yapan Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı tespit edilmişti.

Virüsün binlerce sığınmacının kötü koşullarda tutulduğu Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer gönüllü gruplar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Şu ana kadar Yunan adalarındaki göçmen kamplarında Kovid-19'a rastlanmadı.