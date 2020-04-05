İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti

İtalya’da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.
Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya’da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.
Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.