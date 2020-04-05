Koronavirüs İtalyada hastalar sokaklarda yatırıldı Cenazeler koridorlarda birikti
DÜNYA

İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti,

İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.

Haber Merkezi İHA
Hastalar, hastanenin bahçesinde yatırılıyor.
Hastalar, hastanenin bahçesinde yatırılıyor.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362’ye, vaka sayısının ise 124 bin 632’ye ulaştığı İtalya’dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti
FOTOĞRAF 4
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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362’ye, vaka sayısının ise 124 bin 632’ye ulaştığı İtalya’dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Hastalar hastane bahçelerinde bekletiliyor İtalya’da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.
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Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya’da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.
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Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, Bizim gibi olma Türkiye mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.
İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.


Hastalar hastane bahçelerinde bekletiliyor

İtalya’da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.

Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya’da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.

Cenazeler koridorlarda birikti.

Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.

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