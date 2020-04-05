Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362’ye, vaka sayısının ise 124 bin 632’ye ulaştığı İtalya’dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

FOTOĞRAF 4 Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362’ye, vaka sayısının ise 124 bin 632’ye ulaştığı İtalya’dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hastalar hastane bahçelerinde bekletiliyor İtalya’da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya’da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı. Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, Bizim gibi olma Türkiye mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor. İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı: Cenazeler koridorlarda birikti Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hastalar hastane bahçelerinde bekletiliyor

İtalya’da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.

Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya’da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.

Cenazeler koridorlarda birikti.

Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.

KORONAVİRÜS İngiltere'de koronavirüsten 621 kişi daha hayatını kaybetti