Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 22’ye çıktı

Almanya, 127 bin 854 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 22’ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 402 kişide daha virüs tespit edildi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.
Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı.
Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.
Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak.
45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.