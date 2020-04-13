Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 22’ye çıktı

Almanya, 127 bin 854 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 22’ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 402 kişide daha virüs tespit edildi.

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