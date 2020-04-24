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Koronavirüs Bakan Koca ve Pakdemirliden koronavirüs toplantısı Gıda arz güvenliği ele alındı
TÜRKİYE

Bakan Koca ve Pakdemirli'den 'koronavirüs' toplantısı: Gıda arz güvenliği ele alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığı'nda bir araya gelerek, koronavirüs salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu ve tarım üretiminin seyri ile gıda arz güvenliği konusunda toplantı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Hahrettin Koca
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Hahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız, arkadaşım Bekir Pakdemirli ile bugün bir toplantı yaptık. Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Sağlık Bakanı Koca ile yaptıkları toplantıda, salgın kapsamındaki çalışmaları ve sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiklerini duyurdu.

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