Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz. pic.twitter.com/9QZADPjwPj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021

OYNAT 01:37 Sağlık Bakanı Koca'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi paylaşımı KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nden görüntülere yer verdi. Bakan Koca paylaşımında, 'Lefkoşa Acil Durum Hastanemiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın katıldıkları törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünde, bugün hizmete açıldı. Kıbrıs Türklerine hayırlı olsun' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Daha yapacak çok işimiz var: Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan İstanbul Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 45 günde tamamlandı. Salgında hayatını kaybeden Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adını alan hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açalış öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Yapılan hastanenin başta salgın durumlarında, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor. Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı: 45 günde tamamlandı İstanbul'da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete girdi. 45 günde tamamlanan 1008 yatak kapasiteli hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı.

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OYNAT 00:00 Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı Bakan Koca, Twitter hesabından yarın açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, 'Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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