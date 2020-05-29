Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek başladı.

#CANLI Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/yTZhnAmVa9 — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) May 29, 2020

Koronavirüs salgınında kaybedilen tüm hocalar ve vatandaşlarla birlikte Prof. Dr. Feriha Öz'e rahmet dileyen Erdoğan, "Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde de yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık." diye konuştu.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin de Okmeydanı'nda inşa edilen şehir hastanesine verildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Hadımköy'de restore edilen hastaneye de Sultan 2. Abdülhamid'in askerlerimiz için inşa ettiği, burayı da şöyle tepeden tırnağa restore etmek suretiyle Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek, bu sağlık, eğitim ve hayır gönüllüsü büyüğümüze vefamızı gösterdik. Yunus Emre ne güzel söylemiş. 'Bir hastaya vardın ise / Bir içim su verdin ise / Yarın anda karşı gele / Hak şarabın içmiş gibi.' Hastaya bir yudum su vermeyi, Hak şarabın içmek ile eş gören bir medeniyetin mensupları olarak sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz."

"Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız"

Hastanenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ekibini, özellikle yüklenici firma Rönesans grubunu mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Tabii bu arada Rönesans firmasına özellikle şahsım, milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim o da şudur, malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait. 'Bu bedel bize ait olacak.' dediler ve bir tanesinden bizden herhangi bir bedel istemiyorlar. Biz sadece bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. Onun için de kendilerine şahsım, milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de işte buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Tabii bir başka özelliği var. Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy Havalimanı. Burası da daha önce askeri havaalanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var, bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Orada da yine havaalanına gelecek ve oradan yürüme mesafesinde hastaneye inecek. Tedavi bitti, yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Niye? Dedik ya sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir." dedi.

"Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz"

Erdoğan, "Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur." diye konuştu.

'Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız'

Erdoğan, "İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede incelemelerde bulundu

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan İstanbul Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 45 günde tamamlandı. Salgında hayatını kaybeden Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adını alan hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açalış öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Yapılan hastanenin başta salgın durumlarında, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor. Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı: 45 günde tamamlandı İstanbul'da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete girdi. 45 günde tamamlanan 1008 yatak kapasiteli hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı.

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Koca: Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek başarı sağladı

Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.

Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.

Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.



