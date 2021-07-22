Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına dikkat çeken açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.

Koca’nın paylaşımı şöyle:

"Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini

deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

Açıklamasında aşılamanın önemine de vurgu yapan Bakan Koca “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.” dedi.

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