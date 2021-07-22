Koronavirüs Bakan Kocadan korkutan açıklama Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 22 Temmuz koronavirüs tablosu sonrası artan vaka sayılarına sosyal medya hesabından dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Kocadan korkutan açıklama: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına dikkat çeken açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.

Koca’nın paylaşımı şöyle:

  • "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini
    deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

Açıklamasında aşılamanın önemine de vurgu yapan Bakan Koca “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.” dedi.

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