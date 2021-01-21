Koronavirüs Bakan Kocanın açıklaması sonrası ekipler harekete geçti 116 yaşında iki kadına koronavirüs aşısı yapıldı
TÜRKİYE

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası ekipler harekete geçti: 116 yaşında iki kadına koronavirüs aşısı yapıldı

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası ekipler harekete geçti: 116 yaşında iki kadına koronavirüs aşısı yapıldı

Bakan Koca'nın 85 yaş üstü vatandaşların evlerinde aşılanacağını bildirdiği açıklaması sonrası Ankara'da ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, 116 yaşındaki yaşlı kadınların evine giderek aşı yaptı.
Ekipler, 116 yaşındaki yaşlı kadınların evine giderek aşı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı. Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı" denildi.

Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 85 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 85 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı

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