Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapımı devam eden pandemi hastaneleriyle ilgili paylaşım: İstanbul kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Binaları büyük ölçüde tamamlanan iki hastaneye de sağlık ekipmanı, kırtasiye gereçleri, yatak ve teçhizat yerleştirilmeye başlandı. Toplamda 2 bin yatağı aşan kapasitesiyle Yeşilköy ve Sancaktepe Sahra Hastaneleri, İstanbul’a pandemi sonrasında da hizmet verecek.

Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti: “Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.”

Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.



Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız. pic.twitter.com/XrxTR16rrD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2020

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, inşaatı devam edilen hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanenin 1008 yataklı olacağını kaydeden Çakıroğlu’nun paylaştığı görüntülerde bazı odalara yatakların yerleştirildiği görüldü.