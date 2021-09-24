Fransa’da sahte aşı sertifikası: 36 bin kişi almış olabilir

Fransa Sağlık Sigortası, yaklaşık 36 bin kişinin Covid-19 aşısı vurulmadan aşı sertifikası almış olabileceğinden şüphe edildiğini açıkladı.

geçtiğimiz ağustos ayından bu yana polisten ve yargıdan her gün ortalama 8 araştırma talebi geldiğini açıkladı. Şu ana kadar sahte aşı kartı ile ilgili 14 aşı merkezi, 138 sağlık çalışanı ve 35 bin 709 kişi ile ilgili şikayet geldiği aktarıldı.

5 yıl hapis cezası

Sahte aşı sertifikaları hazırlayanlara, 5 yıla kadar hapis ve 150 bin euroya kadar para cezası, sahte aşı kartı alanlara ise 3 yıla kadar hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası verilecek.

Fransa’da 9 Ağustos’tan bu yana Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler ve fuarların yanı sıra tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevi ziyaretçileri ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.

KORONAVİRÜS Hocam bu nasıl açıklama: Aşı gafı ortalığı karıştırdı

FOTOĞRAF 19 Edirne'de, 2018 yılında Gürol Pendicak ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak, ilk çocuğuna hamile kaldı. Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı, hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan Pınar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedaviye alındı. BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI <br><br> Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı. Durum değerlendirmesinde bulunan ekip, bebeğin alınmasına karar verdi. Uzman ekipler tarafından sezaryenle Pınar'ın karnındaki bebek, 3 Eylül'de alınarak kuvöze konuldu. Bebeğe ailesi tarafından Ayaz adı verildi. Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Kısa sürede evde ateşlenen bebek, tekrar götürüldüğü hastanede tedavi sonrası taburcu edildi. BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİKTEN 18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ <br><br> Bebeği alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Pınar Pendicak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece kurtarılamadı. Pınar'ın, Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, eşi, ailesi ve çalışma arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı. Pınar Pendicak, Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakınları ve çalışma arkadaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede Pınar'ın eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi. Gürol Pendicak'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm dedi. Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü Koronavirüs yine yürek yaktı: Bebeği sezaryenle alındı, anne 18 gün sonra hayatını kaybetti Edirne'de karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı olmayan, 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak (28), koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalırken bebeği sezaryenle alınan Pınar, doğumdan 18 gün sonra hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

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