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Koronavirüs Karantina anıları kitap oluyor Vatandaşların yaşadıkları ölümsüzleştirilecek
TÜRKİYE

Zorunlu karantina sürecinde KYK yurtlarında konaklayan vatandaşların anıları kitaplaştırılacak

Karantina anıları kitap oluyor: Vatandaşların yaşadıkları ölümsüzleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, karantina sürecinde yurt dışından gelen vatandaşları ağırladı. Şimdi de Bakanlık odalardaki “Yurdumda Hayat Var” başlıklı defterlere yazılan notları kitaplaştıracak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, karantina sürecinde yurt kapasitesinin yüzde 13’ünü kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yurtlarda bulunan anı defterleri
Yurtlarda bulunan anı defterleri

Bakanlık, 76 ilde 177 yurtta , dünyanın 97 farklı ülkesinden Türkiye’ye dönen 77 bin 441 kişiye ev sahipliği yaptı. Karantinada kalanlar için hazırlanan anı defterinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun duygusal bir mesajı yer aldı. Bakan Kasapoğlu, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19’un sebep olduğu sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık tedbirleri gereğince sizleri yurtlarımızda ağırlıyor ve günlerinizin memnuniyetle geçmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Buradaki hatıralarınızı ölümsüz kılmak isterseniz, yazmak bunun için en doğru tercihtir” dedi.

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O SATIRLARDAN BAZILARI:

  • Van Süleyman Şah Yurdu’nda karantinada kalanların anı defterlerine yazdıkları satırlar şöyle: Ağa Yıldız, “Önce böyle bir güçlü devlet sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bizi burada misafir ettiğimiz için çok teşekkür ederim.” Yunus Karaman da koronavirüs salgınından önce Kazakistan’da çalıştığını anlatarak, “Yurtta rahatımız için her şey düşünülmüş. Devletimiz daim olsun. Allah hükümetimize zeval vermesin. Ömrün uzun olsun reis” diye yazdı.

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