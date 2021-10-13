Vaka sayısındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,00 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 094'e yükseldi.
BİLİM KURULU TOPLANIYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.