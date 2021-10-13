Koronavirüs Vaka sayısındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulundan kritik toplantı
TÜRKİYE

Vaka sayısındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Foto/arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,00 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 094'e yükseldi.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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