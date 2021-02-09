Koronavirüste farklı tablo: Amazon'da yaşlılardan çok çocukları öldürüyor

Şimdiye kadar, Brezilya’nın Amazon ormanlarında yaşayan yerlilerden olan Yanomami topluluğunda Covid-19 nedeniyle 32 çocuk hayatını kaybetti ve bu durum pandeminin savunmasız yerli topluluklar üzerindeki orantısız etkisine dair endişeleri artırdı.

"DEVLETTEN DESTEK ALAMIYORUZ"

Yerli sağlık konseyi Condisi-YY'nin başkanı Júnior Hekurari Yanomami, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir aydan kısa bir süre içinde bu kadar çok çocuğun ölmesi çok endişe verici. Yanomamilere verilen sınırlı sağlık desteği çoktan çöktü. Devletten destek alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaşamını yitiren çocukların sadece uçakla ulaşılabilen Venezuela sınırına yakın Waphuta ve Kataroa bölgelerindeki ücra topluluklarda yaşadığı ifade edildi.

NTV'nin haberine göre; halk sağlığı uzmanları, hali hazırda kızamık, çiçek hastalığı ve grip gibi bulaşıcı hastalıkların yerli toplulukları yok ettiği bir bölgede, Covid-19’un yerli gruplardaki zararın yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda uyardı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma Yanomami halkının Amazonlarda Portekiz büyüklüğünde bir alana yayıldığı sınırlı sağlık hizmetleri ve ulaşım zorlukları nedeniyle virüsün yayılmasına karşı özellikle savunmasız olduğunu gösterdi.

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ÇOCUKLAR COVİD-19 KARŞI DAHA SAVUNMASIZ

Öte yandan, dünyada görülen durumun aksine Yanomi topluluğunda özellikle gençlerin ve çocukların yaşlılara kıyasla Covid-19’a karşı savunmasız olduğu görülüyor. Brezilya'daki uzmanlar, virüsün yerli çocuklar üzerinde çok daha agresif bir etkiye sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Hükümete bağlı çalışan Fiocruz Araştırma Ekibi’nden epidemiyolog, Andrey Cardoso, "Covid ölüm oranı, beş yaş altı yerli halkta genel nüfustaki aynı yaş grubuna göre çok daha yüksek. Yerli çocukların, yüksek oranda anemi, yetersiz beslenme, ishal ve ishal nedeniyle zaten kötü sağlığa sahip olduğunu biliyorduk. Ancak, şu anda Amozon bölgesindeki acil durum hizmetlerinde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor ve bu bizi virüsün Amazon çocuklarını daha fazla etkilediğinedair endişelendiriyor” açıklamasını yaptı.

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MUTASYONUN ETKİSİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Diğer taraftan, Brezilya’da ortaya çıkan yeni tip corona virüs mutasyonun Amazonlarda dolaştığına dair şüpheler de artıyor. Hutukara Yanomami Derneği direktörü Maurício Ye'kwana ise, “Yanomami çocukları virüse karşı açıkça daha savunmasız, çünkü pek çoğu yetersiz beslenme ve sıtma gibi hastalıklardan muzdarip ve bazı bölgelerde hiç sağlık çalışanı bulunmuyor Roraima eyaletinde bir mutasyonun zaten dolaşmakta olduğunu bildiğimiz için bu ikinci dalga daha korkutucu" dedi.

Bununla birlikte Brezilya Sağlık Bakanlığı, Yanomami bölgesindeki vakaları soruşturmak için bir heyet gönderdiğini söyledi. Ancak yerli liderler ve aktivistler, Bolsonaro hükümetinin 200'den az sağlık çalışanına bağımlı 28 bin Yanomami ve Ye'kwana halkını ihmal etmekle suçluyor. Ayrıcai pandemi sırasında virüsü izole topluluklara taşıyan kaçak altın madencilerin de bölgede arttığı belirtildi.

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Altın madencilerinin sayısı Jair Bolsonaro'nun 2019'da göreve gelmesinden bu yana çevre politikalarının sistematik olarak ortadan kaldırılmasıyla birlikte yeniden arttı. Bu durum ise bölgeye birçok bulaşıcı hastalığın taşınmasına neden oldu.

GERÇEK VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Diğer taraftan, veriler şimdiye kadar Yanomami topluluğunda bin 600'den fazla kişinin Covid-19’a yakalandığını gösteriyor. Ancak, Yanomami ve Ye'kwana ağının üyesi antropolog Ana Maria Machado, test oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, "Büyük yerlerde yaşadıklarını göz önünde bulundurarak Yanomamiler arasında 10 binden fazla vakanın meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Evlerde kalabalık aileler yaşıyor, mutfak eşyaları paylaşıyor, ayrıca alkollü temizleme solüsyonuna veya sabuna erişim yok” açıklamasını yaptı.

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