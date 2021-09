Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Delta Plus' uyarısı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastaların görülmeye başlandığını belirterek, "Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2021, 15:26 Son Güncelleme: 16 Eylül 2021, 15:28 AA