Koronavirüs Sağlık Bakanlığı aşısı sonrası yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacakları tek tek anlattı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı aşısı sonrası yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacakları tek tek anlattı

Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar koronavirüs aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığı belirtilerek, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu kaydedildi. Yan etkilerle karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda, Covid-19 aşısı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yapılması gerekenleri adım adım anlattı. Bugüne kadar Covid-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığı belirtilerek, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu kaydedildi.

Alerjik reaksiyonlar olabileceği göz ardı edilmemeli

Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler olabileceği gibi nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

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İşte yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacaklar

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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  • Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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