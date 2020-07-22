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Koronavirüs SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler virüse karşı bağışıklık geliştirenlerin tespitine yardımcı oluyor
DÜNYA

SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler virüse karşı bağışıklık geliştirenlerin tespitine yardımcı oluyor

Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostiği Başkanı Dr. Nath, "Yüksek kaliteli antikor testleri, dünyada ekonominin başarılı bir şekilde yeniden canlanması için kritik bir önem taşıyor. Başından bu yana, misyonumuz SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler geliştirmek oldu ve testimizin olağanüstü kalite sunduğu şimdi dışarıdan yapılan bir değerlendirmeyle onaylanmış oldu. Dünya genelindeki laboratuvarlar testimizin, söz verdiğimiz hassasiyeti ve özgüllüğü sağladığından emin olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testi.
Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testi.

Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testi, İngiliz Halk Sağlığı (Public Health England) ile Oxford Ünversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testinin SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyindeki Spike proteinini etkisiz hale getirmeye yönelik ortaya çıkan antikorları tespit ettiği ve aynı zamanda aşı çalışmaları için bir odak sunduğu açıklandı.

  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz Halk Sağlığı, Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü çalışmada İngiltere’de SARS-CoV-2 antikorlarının tespitinde kullanılan dört ticari immunoassay testini birebir karşılaştırarak değerlendirdi.

Araştırmada Siemens Healthineers’ın laboratuvara dayalı total antikor testi, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) tarafından immunoassaylara yönelik Hedef Ürün Profili (TPP) için belirlenen hassaslık ve özgüllük gerekliliklerini karşılayan tek test olarak öne çıktı. Bu test, küresel çapta yaygın olarak kullanılıyor.

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3 hafta boyunca incelendi

İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı (DHSC) tarafından talep edilen değerlendirme, İngiliz Halk Sağlığı, Oxford Üniversitesi klinik araştırma ekibi ve Oxford Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı tarafından gerçekleştirildi.

  • Farklı ticari antikor testleri, hassasiyetleri ile ilgili performans metriklerinin değerlendirilmesi amacıyla büyük ve iyi karakterize edilmiş bir numune seti kullanılarak Mayıs-Haziran 2020 arasında, 3 haftalık bir süreçte incelendi.

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Çok sayıda potansiyel aşının odağında

Siemens Healthineers’ın CE belgeli SARS-CoV-2 total antikor testi, FDA Acil Durum Kullanım Yetkisi’ne sahip ve kandaki IgM ve IgG antikorlarını tespit ediyor.

  • Bu, daha önce Kovid-19'a maruz kalıp, adaptif bir bağışıklık yanıtı geliştiren hastaların belirlenmesini sağlıyor.

Test, SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyindeki önemli bir protein olan ve virüsü insan hücrelerine bağlayan Spike proteinine karşı üreyen antikorları belirliyor.

SARS-CoV-2 için geliştirilmekte olan çok sayıda potansiyel aşının odağında da bu Spike protein bulunuyor. Yani gelecekte bu aşıların etkinliği belirlenirken Siemens Healthineers total antikor testinden destek alınabileceği ihtimalini artırıyor.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostiği Başkanı Dr. Deepak Nath, şunları kaydetti:
  • “Yüksek kaliteli antikor testleri, dünyada ekonominin başarılı bir şekilde yeniden canlanması için kritik bir önem taşıyor. Başından bu yana, misyonumuz SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler geliştirmek oldu ve testimizin olağanüstü kalite sunduğu şimdi dışarıdan yapılan bir değerlendirmeyle onaylanmış oldu. Dünya genelindeki laboratuvarlar testimizin, söz verdiğimiz hassasiyeti ve özgüllüğü sağladığından emin olabilir.”

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