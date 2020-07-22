SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler virüse karşı bağışıklık geliştirenlerin tespitine yardımcı oluyor

Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testi, İngiliz Halk Sağlığı (Public Health England) ile Oxford Ünversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antikor testinin SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyindeki Spike proteinini etkisiz hale getirmeye yönelik ortaya çıkan antikorları tespit ettiği ve aynı zamanda aşı çalışmaları için bir odak sunduğu açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz Halk Sağlığı, Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü çalışmada İngiltere’de SARS-CoV-2 antikorlarının tespitinde kullanılan dört ticari immunoassay testini birebir karşılaştırarak değerlendirdi.

Araştırmada Siemens Healthineers’ın laboratuvara dayalı total antikor testi, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) tarafından immunoassaylara yönelik Hedef Ürün Profili (TPP) için belirlenen hassaslık ve özgüllük gerekliliklerini karşılayan tek test olarak öne çıktı. Bu test, küresel çapta yaygın olarak kullanılıyor.

FOTOĞRAF 9 Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubun iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı bulma yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi. Çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, potansiyel Kovid-19 aşısının 14 gün içinde T hücresi, 28 gün içinde de antikor yanıtı verdiği aktarıldı. Yaklaşık bin 77 gönüllü üzerinde 23 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan denemelerde, potansiyel Kovid-19 aşısının SARS- Cov-2 virüsü ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretttiği paylaşıldı. Bağışıklık sistemini destekleyen ve güvenli olduğu belirtilen potansiyel aşının tam anlamıyla koruma sağladığını söylemenin erken olduğu, denemelerin sürdürüldüğü belirtildi. Oxford Üniversitesinde aşı çalışmalarına öncülük eden Profesör Andrew Pollard, faz 1 ve 2 aşamalarında elde ettikleri verilerde aşının güvenli olduğunu ve beklenmedik reaksiyonlar gözlemlemediklerini kaydetti. Oxford Üniversitesinin aşının başarılı olması durumunda üretim ve dağıtım anlaşması yaptığı ilaç firması AstraZeneca'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Mene Pangalos, elde edilen verilerle aşının işe yaradığını gördüklerini, başarılı sonuçlar ile dünya çapında üretim planlarına devam ettiklerini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti. Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi. Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme: İşe yarıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor İngiltere'de, Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi. BiP'te paylaş

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3 hafta boyunca incelendi

İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı (DHSC) tarafından talep edilen değerlendirme, İngiliz Halk Sağlığı, Oxford Üniversitesi klinik araştırma ekibi ve Oxford Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı tarafından gerçekleştirildi.

Farklı ticari antikor testleri, hassasiyetleri ile ilgili performans metriklerinin değerlendirilmesi amacıyla büyük ve iyi karakterize edilmiş bir numune seti kullanılarak Mayıs-Haziran 2020 arasında, 3 haftalık bir süreçte incelendi.

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Çok sayıda potansiyel aşının odağında

Siemens Healthineers’ın CE belgeli SARS-CoV-2 total antikor testi, FDA Acil Durum Kullanım Yetkisi’ne sahip ve kandaki IgM ve IgG antikorlarını tespit ediyor.

Bu, daha önce Kovid-19'a maruz kalıp, adaptif bir bağışıklık yanıtı geliştiren hastaların belirlenmesini sağlıyor.

Test, SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyindeki önemli bir protein olan ve virüsü insan hücrelerine bağlayan Spike proteinine karşı üreyen antikorları belirliyor.

SARS-CoV-2 için geliştirilmekte olan çok sayıda potansiyel aşının odağında da bu Spike protein bulunuyor. Yani gelecekte bu aşıların etkinliği belirlenirken Siemens Healthineers total antikor testinden destek alınabileceği ihtimalini artırıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostiği Başkanı Dr. Deepak Nath, şunları kaydetti:

“Yüksek kaliteli antikor testleri, dünyada ekonominin başarılı bir şekilde yeniden canlanması için kritik bir önem taşıyor. Başından bu yana, misyonumuz SARS-CoV-2 için yüksek derecede hassas testler geliştirmek oldu ve testimizin olağanüstü kalite sunduğu şimdi dışarıdan yapılan bir değerlendirmeyle onaylanmış oldu. Dünya genelindeki laboratuvarlar testimizin, söz verdiğimiz hassasiyeti ve özgüllüğü sağladığından emin olabilir.”

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