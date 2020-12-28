Koronavirüs Üçüncü kez kısıtlamayı deldi, cevabı şoke etti İşte o an bu an
TÜRKİYE

Üçüncü kez kısıtlamayı deldi, cevabı şoke etti: İşte o an bu an

Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2’si kız 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan kızlardan birisi hastaneye gittiklerini belirtti ancak polisi inandıramadı. 3.kez ceza yazılan genç kız, "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamaya uymayan 3 kişiye 12 bin TL para cezası kesildi.
Kısıtlamaya uymayan 3 kişiye 12 bin TL para cezası kesildi.

Bursa’da polis ekipleri, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi’nde Yunus Y. idaresindeki 16 KCC 98 plakalı otomobili durdurdu.
"Hastaneye gidiyoruz" dediler.

Aracında uyuşturucu madde ve silah bulundu

Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı.
Yunus Y. "Buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM’de tedavi gördüm’’ dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu. Şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Özgüç: Hastalar değişik hastanelerden randevu alıp, kısıtlamayı böyle ihlal ediyorlar
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Özgüç: Hastalar değişik hastanelerden randevu alıp, kısıtlamayı böyle ihlal ediyorlar


  • Merve Gül T., gazetecilerin neden çıktınız sorusuna " Hep merak ediyordum, işte o an bu an " demesi dikkatlerden kaçmadı. Merve Gül T. polislere ise 3 kere ceza yediklerini belirtti.

Yasağı delip otostop yapan 20 yaş altındaki kızın yüzsüzlüğü: Ceza yazın dedem sağlam
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.
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Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı.
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Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi.
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Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi.
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Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam dedi. Sıla A. ise, Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım diye yalvardı.
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Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne , Feriştah Y. ailesine teslim edildi.
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Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
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Yasağı delip otostop yapan 20 yaş altındaki kızın yüzsüzlüğü: Ceza yazın dedem sağlam
Denizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

Gezinti pahalıya patladı

3 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ’Maske Takmamak’ suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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Bursa'da dün gece saat 01:00 sularında yaşanan olayda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Yusuf Ç.’yi durdurarak izin belgelerini sordu. Belgelerinin olmadığını söyleyen Yusuf Ç.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye kontrol noktasına getirilen alkolmetreye üfletti.
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212 promil alkollü olduğu tespit edilen Yusuf Ç.’ye ekipler önce sokağı çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. 212 promilin etkisiyle maskesini çıkarmadan sigara içmeye çalışan sürücüyü polis uyardı. Yusuf Ç.’nin kalabalığa rağmen maskesini çıkarıp sigara içmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Alkollü olduğu tespit edilen Yusuf Ç. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracını bırakmak istemeyen Yusuf Ç.’nin kullandığı otomobili ise bir arkadaşı tarafından teslim alındı. Kontrol noktasından geçen yabancı plakalı bir otomobili durduran ekipler sürücünün izin kağıdının olmaması üzerine aracı çevirdi. Pasaport kontrolü yapılan otomobil gerekli işlemler yapıldıktan sonra gönderildi.
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Koronavirüste 3’üncü pikin yaşanmasıyla birlikte Cuhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tüm yurtta hafta içi gece 21. 00 ile sabah 05. 00 hafta sonu ise cuma saat 21. 00’den pazartesi sabah 05. 00’e kadar sokak kısıtlaması uygulaması başladı.
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2 gündür hafta içi 21:00’den sonra sokaklarda kuş uçurmayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetlenmedik kontrol edilmedik tek bir iş yeri bırakmıyor. 20’ye yakın noktada trafik uygulaması yapan ekipler sürücüleri durdurup tek tek izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.
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212 promil ile kısıtlamayı deldi, cezalar katlanınca maskeyi çıkarmadan bir de sigara içti
Bursa'da izin belgesi olmadan kısıtlamanın olduğu saatlerde otomobili ile şehir turu atan sürücü polise yakalandı. Yasağı ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan sürücü, yapılan alkol kontrolünde de 212 promil alkollü çıktı. Cezaları katlanan sürücü olana bitene aldırış etmeden bir de sigara yaktı. 212 promilin etkisiyle maskeyi çıkarmadan sigara içmeye çalışan sürücüyü polis uyardı.


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