Üçüncü kez kısıtlamayı deldi, cevabı şoke etti: İşte o an bu an Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2’si kız 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan kızlardan birisi hastaneye gittiklerini belirtti ancak polisi inandıramadı. 3.kez ceza yazılan genç kız, "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" dedi.

Haber Merkezi 28 Aralık 2020, 11:00 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020, 11:45 İHA