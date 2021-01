​Yoğun bakımlar nefes aldı: Oh be Yoğun bakımlar nefes aldı: Oh be Koronavirüsle mücadelede iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi. Vaka sayısındaki düşüşe paralel, yoğun bakım doluluk oranı azalıyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan’ın zorlu dönemin ardından ‘Oh be’ diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 02:11 Yeni Şafak