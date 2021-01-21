​Yoğun bakımlar nefes aldı: Oh be

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama meydana geldi.

Koranavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi. 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi. Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama meydana geldi. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72’yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60’ın altına çekildi. Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli oldu.

Deniz Heppekcan

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BOŞ KALDI

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğraf da Kocaeli’deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan’dan geldi. Heppekcan’ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından “Oh be” diyerek paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

REHAVETE KAPILMAYIN!

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.