Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alacak. Başvurular sona erdi ve yaklaşık bir hafta geçti. Yeni hafta ile heyecan katlanırken adaylar bir tarih duymak istiyorlar. Bu nedenle "KPSS-2022/13 tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu hızlanıyor.

KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak yıl bitmeden atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ZİRAAT MÜHENDİSİ 167

VETERİNER HEKİM 107

GIDA MÜHENDİSİ 14

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 4

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 1

HARİTA MÜHENDİSİ 7

AVUKAT 7

DİĞER TEKNİK PERSONEL (KİMYAGER) 3

SAĞLIK TEKNİKERİ 1

ZİRAAT TEKNİSYEN 1

BÜRO PERSONELİ 304

ORMAN MUHAFAZA MEMURU 48

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 267

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 201

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 68

TOPLAM 1.200

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

* Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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* Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

* Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

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KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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