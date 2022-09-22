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ÖSYM sınav gözetmen görevli ücretleri yattı mı? 2022 KPSS sınav gözetmen ücretleri

KPSS gözetmen ücreti ödemeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri sınavın ardından şimdi ise sınavda görev alan gözetmenler, görevli ücretleri ödeme tarihleri merak ediliyor. KPSS YT-GK oturumunun tamamlanmasının ardından gözetmen, salon başkanlığı ve yedek gözetmenlik yapacak olan görevli öğretmenlerin sınav ücretleri ve ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair bilgileri haberimizde derledik. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS gözetmen ücretleri ödeme tarihleri: 2022 KPSS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?
ÖSYM sınav görevli gözetmen ücretleri

ÖSYM sınav görevli ücretinin ne zaman yatacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. 18 Eylül 2022 Pazar günü KPSS genel yetene-Genel kültür (KPSS GY-GK) ile eğitim bilimleri oturumlarında görevli olan öğretmenler tarafından merak edilen konuların başında ÖSYM KPSS gözetmen ücreti yer alıyor. Peki, gözetmen, salon başkanı, bina yöneticisi, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin ÖSYM gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? KPSS görevli ücretleri ne kadar, TL ödenecek? İşte, konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

KPSS sınav gözetmen görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

  • KPSS Lisans Sınavı, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan alan bilgisi oturumlarının ardından sona erecek. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi öngörülüyor.
  • ÖSYM tarafından KPSS görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair remi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM sınav görevli gözetmen ücretleri ne kadar?

  • Gözetmen ücreti: 210 TL
  • Yedek Gözetmen ücreti: 200 TL
  • Salon Başkanı ücreti: 250 TL

ÖSYM sınav gözetmen net ücreti en kadar?

  1. ÖSYM - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
  2. ÖSYM - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
  3. ÖSYM - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
  4. ÖSYM - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
  5. ÖSYM - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
  6. ÖSYM - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
  7. ÖSYM - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM, MEB, AÖF sınav görevlisi nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.


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