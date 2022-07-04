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Kurban bayramı resmi tatili hangi gün başlayacak, hangi gün bitecek?

Kurban Bayramı ne zaman, sorusu temmuz ayının ilk haftasıyla beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılacağı kesinleşti. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı'nda tatilin hangi gün başlayıp hangi gün biteceği merak kazandı. Kurban bayramı tatili günleri hangi günler? İşte 2022 Kurban Bayramı resim tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı resmi tatil günleri: 2022 kaç gün olacak? Bayram tatili kaçında başlayacak, kaçında bitecek?
Kurban bayramı tatili

Kurban ibadetlerinin idrak edileceği yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda izin planlarını yapacak olan milyonlarca vatandaş tatil günlerine odaklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi. Peki, Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili 4,5 günlük bir tatil olacakken alınan son kararla 15 Temmuz ile birleştirilen bayram tatil süresi 9 gün oldu. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Kurban bayramı tatili 8 Temmuz Cuma günü öğleden son ra başlamış olacak. Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek hafta sonu da eklendiğinde 9 gün olarak uygulanacak.

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