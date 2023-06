KURBAN ETİ yıkanır mı, nasıl temizlenir? Kırmızı et yıkanırsa ne olur?

Diyetisyen Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda et ile beslenmeye ilişkin uyarılarda bulundu. Etin saklanma koşullarına da değinen Kuşcu, "Etler tek kullanımlık halde paketlenmeli ve buzdolabı poşetleri veya kilitli poşetlerde saklamalıyız. Eksi 2 santigrat derecede bir hafta kadar, eksi 18 santigrat derecede 3-4 ay kadar saklayabiliriz. Aynı zamanda hijyen açısından et yıkanmamalı. Et yıkanırsa bozulmayı hızlandırırız. Yıkanmadan belli bir süre dinlendirilmeli. 6 ila 7 saat kadar 7 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta dinlendirmeli. Sonra buzdolabına kaldırmalı. 24 saat boyunca buzdolabında 4 santigrat derecede dinlendirip buzlukları kaldırmalıyız. Eğer buzlu et çözdürülecekse de et yine buzdolabı dolabının alt sınırına alınarak 4 santigrat derecede çözdürülmeli" dedi.