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Kurban eti yıkanır mı, nasıl temizlenir?

Kurban Bayramı’nda kurban keserek evlerinde et parçalama işlemi yapan birçok insan ‘kurban eti yıkanır mı?’ sorusunun cevabını arıyor. Belli sebeplerden dolayı kurban etine bulaşan kalıntıları suyla yıkama ihtiyacı duyan vatandaşlar etin nasıl temizlenebileceğini merak ediyor. Kurban etinde bilindiği üzere en önemli husus dinlendirme ve kanın etten uzaklaştırılması işlemidir. Peki Kurban eti yıkanır mı, kırmızı et yıkanırsa ne olur? Kurban eti nasıl temizlenir? İşte soruların yanıtları.

11:01 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KURBAN ETİ yıkanır mı, nasıl temizlenir? Kırmızı et yıkanırsa ne olur?

KURBAN ETİ yıkanır mı, nasıl temizlenir? Kırmızı et yıkanırsa ne olur?

Kurban Bayramı kapsamında kurban etinin kesilmesi, temizlenmesi, yıkanması ve kandan ayrıştırılması gibi birçok konu araştırılıyor. Uzmanlar, kesilen kurbanların etlerinin bir süre dinlendirilmesi gerektiğini ve etleri yıkamak konusunda da birçok uyarıda bulunuyor. Peki kurban eti yıkanır mı, nasıl temizlenir? İşte soruların yanıtları.

KURBAN ETİ YIKANIR MI, KIRMIZI ET YIKANIRSA NE OLUR?

Diyetisyen Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda et ile beslenmeye ilişkin uyarılarda bulundu. Etin saklanma koşullarına da değinen Kuşcu, "Etler tek kullanımlık halde paketlenmeli ve buzdolabı poşetleri veya kilitli poşetlerde saklamalıyız. Eksi 2 santigrat derecede bir hafta kadar, eksi 18 santigrat derecede 3-4 ay kadar saklayabiliriz. Aynı zamanda hijyen açısından et yıkanmamalı. Et yıkanırsa bozulmayı hızlandırırız. Yıkanmadan belli bir süre dinlendirilmeli. 6 ila 7 saat kadar 7 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta dinlendirmeli. Sonra buzdolabına kaldırmalı. 24 saat boyunca buzdolabında 4 santigrat derecede dinlendirip buzlukları kaldırmalıyız. Eğer buzlu et çözdürülecekse de et yine buzdolabı dolabının alt sınırına alınarak 4 santigrat derecede çözdürülmeli" dedi.

KIRMIZI ET NASIL TEMİZLENİR?

Doğru koşullarda kesilen kurban etinin yıkanması önerilmez. Ancak dinlendirilmesi, kanın etten uzaklaştırılması için çok önemlidir ve bu adım asla atlanmamalıdır. Et kandan arındırıldıktan sonra ise mutlaka üzerinde yabancı cisimlerin, kalıntıların kalıp kalmadığını kontrol etmek ve herhangi bir yabancı madde varsa üzerinden temizlemek oldukça önemlidir. Eğer kesim ya da dinlendirme işlemleri sırasında et, kedi-köpek-böcek gibi farklı hayvanlara değerse değen bölge etten bıçakla kesilerek uzaklaştırılmalı ve bakteri oluşumunun önüne geçilmelidir.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban eti için buzdolabında veya dondurucuda yer açın. Çünkü et dinlendikten sonra muhafaza edileceği alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra en az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli. Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban eti serin ve temiz bir yerde ve geniş bir tepside birkaç saat dinlendirilip havalandırılmalı. Daha sonra parçalanıp buzdolabı veya derin dondurucuya yerleştirilmeli.



#Kurban eti
#diyetisyen
#kırmızı et
3 saat önce
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