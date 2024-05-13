10 Mayıs 2024 tarihinde Güneş'te son yılların en büyük patlaması meydana geldi. Güneş fırtınası, Kuzey Işıkları'nı da ortaya çıkardı. Kuzey(Aurora) Işıkları, Türkiye dahil birçok ülkeden görüldü. Peki, Kuzey ışıkları neden olur, nasıl oluşur? Kuzey ışıkları nerede görüldü? İşte detaylar...

10 Mayıs Cuma günü öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan bir güneş fırtınası, nadir görülen Kuzey(Aurora) Işıkları'nı ortaya çıkardı. Balkanlar'a kadar inen Kuzey Işıkları Türkiye'de de Trabzon ve İstanbul'dan görüldü. Peki Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Kuzey Işıkları nedir?

Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanına çarpmasıyla oluşur. Bu parçacıklar, Dünya'nın kutup bölgelerinde atmosfere girdiğinde, oksijen ve azot molekülleriyle çarpışarak ışık üretir.

Kuzey Işıkları nerede görüldü?

10 Mayıs Cuma günü öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan bir güneş fırtınası, nadir görülen Kuzey(Aurora) Işıkları'nı ortaya çıkardı. Güneş fırtınasının ardandan, Avrupa'nın birçok ülkesinde hatta Türkiye'de Trabzon ve Rize'de de Kuzey ışıkları görüldü.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Bilim insanlarına göre, Auroranın oluşmasını sağlayan şey Güneş’tir. Güneş'te patlamalar olduğunda bazı parçacıklar uzaya savrulur. Bu yüklü parçacıkların bazıları Dünya'nın atmosferine girer ve atmosferdeki gaz molekülleri ile çarpışırlar.

Yani Kutup Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü taneciklerin Dünya’nın atmosferdeki oksijen ve azot gazlarının tanecikleri ile çarpışması sonunda oluşur.

Yani Kutup Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü taneciklerin Dünya’nın atmosferdeki oksijen ve azot gazlarının tanecikleri ile çarpışması sonunda oluşur.

Kuzey yarımkürede, bu faaliyetin çoğu 'aurora oval' olarak bilinen ve 60 ila 75 derece arasındaki enlemleri kapsayan bir bant içinde gerçekleşir. Aktivite güçlü olduğunda, bu daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde genişler.



